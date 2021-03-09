Горбачев предлагал сохранить СССР в формате конфедерации, напомнил его переводчик
10:32 09.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Первый президент СССР Михаил Горбачев выступал с инициативой переформатировать Советский Союз в конфедерацию. Об этом сообщил ТАСС руководитель пресс-службы Горбачев-фонда, переводчик Горбачева Павел Палажченко.
"Могу напомнить, что последний вариант договора о союзе независимых государств Горбачев представил главам республик в ноябре 1991 года как конфедеративный союз", - сказал Палажченко ТАСС.
Так он прокомментировал слова первого руководителя независимой Украины Леонида Кравчука о том, что президент России Борис Ельцин выступал с инициативой создать конфедерацию на базе СССР, но из-за желания сохранить свою власть это предложение тогда отверг советский лидер Михаил Горбачев.
Горбачеву 2 марта исполнилось 90 лет. В 1985-1991 годах он занимал пост генерального секретаря ЦК КПСС, а в 1990 году стал первым и последним президентом Советского Союза. Почти сразу после своего назначения генсеком Горбачев провозгласил новый курс.
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