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Горбачев предлагал сохранить СССР в формате конфедерации, напомнил его переводчик

10:32 09.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый президент СССР Михаил Горбачев выступал с инициативой переформатировать Советский Союз в конфедерацию. Об этом сообщил ТАСС руководитель пресс-службы Горбачев-фонда, переводчик Горбачева Павел Палажченко.

"Могу напомнить, что последний вариант договора о союзе независимых государств Горбачев представил главам республик в ноябре 1991 года как конфедеративный союз", - сказал Палажченко ТАСС.

Так он прокомментировал слова первого руководителя независимой Украины Леонида Кравчука о том, что президент России Борис Ельцин выступал с инициативой создать конфедерацию на базе СССР, но из-за желания сохранить свою власть это предложение тогда отверг советский лидер Михаил Горбачев.

Горбачеву 2 марта исполнилось 90 лет. В 1985-1991 годах он занимал пост генерального секретаря ЦК КПСС, а в 1990 году стал первым и последним президентом Советского Союза. Почти сразу после своего назначения генсеком Горбачев провозгласил новый курс.

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