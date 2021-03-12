В Еврейском музее в Москве появилась инсталляция о хасидизме

13:07 Источник: НГ-Online

Фото Андрея Мельникова



Еврейский музей и центр толерантности открыл инсталляцию, посвященную истории и традициям хасидизма. Она стала частью постоянной экспозиции музея и дополнила тематический зал о штетле – еврейском местечке.

Открывая инсталляцию, главный раввин России Берл Лазар отметил, что хасидизм играет большую роль в истории и культуре как Российской империи, так и современной России. Он пояснил, в чем главная идея этого направления ортодоксального иудаизма: «Ответ находится внутри слова хасид. “Хасид” – на иврите происходит от слова доброта.

Мы пришли в этот мир, чтобы помочь другим людям, творить добро, заниматься благотворительностью – в этом и состоит главная идея хасидизма. В первую очередь Богу нужны не наши знания и достижения, а наши поступки для других людей».

Берл Лазар выразил уверенность, что семья Давыдовых, которая не только стала спонсором проекта, но и принимала активное участие в формировании его наполнения, преследовала цель рассказать о ключевой идее хасидизма широкому кругу людей, не имеющих никакого отношения к религии и еврейской традиции. «Уверен, что посетители музея, узнав больше о хасидизме, примут решение сегодня творить добро больше, чем вчера», – заявил Берл Лазар.

Редакция НГ-религий