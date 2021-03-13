На Байкале ввели в эксплуатацию крупнейший в Северном полушарии нейтринный телескоп
12:00 13.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Крупнейший в Северном полушарии глубоководный нейтринный телескоп Baikal-GVD, построенный на озере Байкал, в субботу ввели в эксплуатацию. Главными задачами установки являются обнаружение источников нейтрино сверхвысоких энергий, исследование эволюции галактик и Вселенной.
"Это позволяет рассчитывать на то, что открытия, которые будут сделаны, и информация, которая будет обработана, позволят много научных задач решить. В частности, мы рассчитываем, что наши коллеги все-таки внесут свой вклад, мы все вместе поймем, как устроена Вселенная, прочитаем историю Вселенной, как зарождались галактики", - сказал журналистам министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Он отметил, что это важно и для региона, так как наука - один из драйверов развития территорий.
Директор Института ядерных исследований РАН Максим Либанов сообщил журналистам, что в проект вложено около 2,5 млрд рублей, установка занимает площадь около 0,5 кв. км. Ее планируется развивать и дополнять. К 2030 году, если в мире не построят новые крупные телескопы, Baikal-GVD станет крупнейшим на Земле.
"Это международный проект на территории Российской Федерации. У нас сейчас официально кроме РФ, которая разработчик проекта, создатель, главный научный координатор, еще Чехия, Словакия, Польша и Германия. Это страны, которые официально участвуют в этом проекте. И есть три базовые организации. <...> Это Институт ядерных исследований Российской академии наук, Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ), Иркутский государственный университет. Здесь еще участвуют несколько десятков научно-образовательных организаций", - сказал директор ОИЯИ (Дубна) Григорий Трубников.
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