0
0
94
НОВОСТИ

На Байкале ввели в эксплуатацию крупнейший в Северном полушарии нейтринный телескоп

12:00 13.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Крупнейший в Северном полушарии глубоководный нейтринный телескоп Baikal-GVD, построенный на озере Байкал, в субботу ввели в эксплуатацию. Главными задачами установки являются обнаружение источников нейтрино сверхвысоких энергий, исследование эволюции галактик и Вселенной.

"Это позволяет рассчитывать на то, что открытия, которые будут сделаны, и информация, которая будет обработана, позволят много научных задач решить. В частности, мы рассчитываем, что наши коллеги все-таки внесут свой вклад, мы все вместе поймем, как устроена Вселенная, прочитаем историю Вселенной, как зарождались галактики", - сказал журналистам министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Он отметил, что это важно и для региона, так как наука - один из драйверов развития территорий.

Директор Института ядерных исследований РАН Максим Либанов сообщил журналистам, что в проект вложено около 2,5 млрд рублей, установка занимает площадь около 0,5 кв. км. Ее планируется развивать и дополнять. К 2030 году, если в мире не построят новые крупные телескопы, Baikal-GVD станет крупнейшим на Земле.

"Это международный проект на территории Российской Федерации. У нас сейчас официально кроме РФ, которая разработчик проекта, создатель, главный научный координатор, еще Чехия, Словакия, Польша и Германия. Это страны, которые официально участвуют в этом проекте. И есть три базовые организации. <...> Это Институт ядерных исследований Российской академии наук, Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ), Иркутский государственный университет. Здесь еще участвуют несколько десятков научно-образовательных организаций", - сказал директор ОИЯИ (Дубна) Григорий Трубников.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:30 13.03.2021
Более 20% путешественников готовы вакцинироваться от COVID-19 для поездок за рубеж - опрос
0
0
11:30 13.03.2021
В России пятый день подряд выявляют менее 10 000 заразившихся коронавирусом
0
140
11:00 13.03.2021
Из-за «Северного-потока - 2» Байден оказался «между молотом и наковальней» - Politico
0
238
10:30 13.03.2021
Обнародован рейтинг российских регионов с наибольшим ростом преступности в 2020 году
0
246
10:00 13.03.2021
Италия вновь вводит карантин из-за коронавируса
0
238
09:30 13.03.2021
Елизавета II поделилась воспоминаниями о встрече с Юрием Гагариным в Лондоне
0
284
09:00 13.03.2021
45 стран в СПЧ ООН призвали Россию освободить Навального
0
367
08:50 13.03.2021
На Илона Маска подали в суд из-за публикаций в Twitter
0
332
08:40 13.03.2021
CAS запретил России использовать «Катюшу» вместо гимна на Олимпиаде
0
342
08:30 13.03.2021
ВОЗ отмечает многомиллиардное недофинансирование борьбы с COVID-19
0
293

Возврат к списку