У Госдумы есть доказательства вмешательства США в выборы в России - Пискарев

23:00 Источник: Интерфакс

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв заявил о том, что в Думе готовы передать послу РФ в Вашингтоне доказательства, свидетельствующие о вмешательстве США в российские выборы.

"Обвинения (в том, что РФ вмешивается в американские выборы - ИФ) звучат уже несколько лет, но никаких конкретных фактов мы так ни разу и не увидели. При этом, в отличие от Байдена (президент США Джо Байден - ИФ), у нас доказательства есть. Неопровержимые доказательства прямого вмешательства США", - сказал Пискарев журналистам в среду.

По словам парламентария, в распоряжении комиссии Госдумы по вмешательству иностранных государств в дела России, которую он возглавляет, есть "десятки методичек и инструкций" американских политтехнологов и неправительственных организаций по влиянию на избирательные компании в России, которые направлены на "продвижение агентов влияния на выборные должности". Также Пискарев упомянул видеоматериалы тренингов и вебинаров, посвященных этой теме.

"Все это мы передадим в МИД России для использования в ходе консультаций с нашим послом в Вашингтоне", - сказал депутат.