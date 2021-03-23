Роскомнадзор предложил ограничить трансграничную передачу персональных данных

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) Владимир Логунов предложил не распространять правила трансграничной передачи данных на иностранные интернет-площадки.

"Предложение, которое можно было бы прорабатывать, - это ограничение трансграничной передачи персональных данных в целях защиты прав граждан. То есть ограничить, ввести некие правила трансграничной передачи, чтобы не распространять их на зарубежные юрисдикции, на иностранные интернет-площадки", - сказал он на заседании межфракционной рабочей группы Государственной думы по борьбе с киберпреступностью во вторник.