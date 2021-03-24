В РФ обновят дизайн банкнот
09:20 24.03.2021 Источник: Эхо Москвы
В России впервые за 25 лет выпустят новую серию банкнот. В следующем году появятся новые сторублевки, еще через год – 1 и 5 тысяч рублей, в 2024-м – пятисотрублевые купюры и наконец в 2025-м – 10 и 50 рублей.
Таким образом, дизайн всех банкнот приведут в соответствие с новыми купюрами в 200 и 2000 рублей, выпущенными 4 года назад. На лицевой стороне каждой по-прежнему будут изображены российские города, но перейдут из старой серии в новую лишь Москва и Петербург. Хабаровск заменят на Екатеринбург, Архангельск – на Пятигорск, а Ярославль – на Нижний Новгород, а Красноярск – на Новосибирск.
Таким образом, 8 купюр будут представлять 8 федеральных округов страны. Дизайн первой купюры – сторублевки – уже утвержден, на нее поместят парк «Зарядье», Красную площадь, главное здание МГУ и Шуховскую башню.
Как рассказал заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев, дизайн новых купюр будет похож на купюры в 200 и 2000 рублей. Одновременно все новые дензнаки получат дополнительную защиту от подделок. При этом Москва и Петербург останутся на сто и пятидесятирублевке соответственно. Эхо Москвы
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