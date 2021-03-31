На базе корпоративного университета «Группы ГАЗ» проходит технологический фестиваль «РобоФест-Нижний Новгород»

18:58

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Горьковский автомобильный завод, фонд общественного деятеля Олега Дерипаски «Вольное Дело», Министерство образования Нижегородской области и детский технопарк «Кванториум» проводят VIII региональный технологический фестиваль «РобоФест-Нижний Новгород». Фестиваль проходит с 30 марта по 5 апреля на базе корпоративного университета «Группы ГАЗ» и НГТУ им. Р.Е. Алексеева. В «РобоФесте-НН» принимают участие школьники и студенты из Нижегородской области. Лучшие команды фестиваля будут представлять регион на всероссийских технологических соревнованиях.

Соревнования проходят в рамках общероссийской программы «Робототехника» фонда «Вольное Дело». Цель программы – развитие системы ранней профориентации через участие школьников в учебно-исследовательской и инженерно-проектной деятельности, освоение ими современных инженерно-технических компетенций.

Под эгидой Горьковского автозавода в фестивале «РобоФест-НН» выступают молодежные команды Центра изучения цифровых технологий «Техноспейс» и Детского технопарка «Кванториум ГАЗ». Подшефные команды ГАЗа ежегодно занимают призовые места и представляют Нижегородскую область на престижных состязаниях всероссийского и международного уровней.

Соревнования проходят по следующим направлениям: «AutoNet 14+», «EcoNet 10+», «Инженерный проект» (школьные и студенческие проекты по решению реальных производственных задач), чемпионат «Юниор-Профи» (направления 10+ и 14+ «Медиакоммуникация», «Прототипирование», «Инженерный дизайн», «Электроника», «Интернет вещей»), конкурс детских технологических предпринимательских проектов «Профстарт». В рамках фестиваля запланированы интерактивные зоны, выставка инженерных и творческих проектов, гуру-лекции для наставников и родителей.

«Важность программы «Робототехника» заключается прежде всего в том, что она дает мощный толчок комплексному развитию детей, формированию у них различных полезных навыков и компетенций, таких как аналитическое и стратегическое мышление, креативность, командная работа, – отметила министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова. – Рост количества учебных площадок в нашем регионе и популярности соревнований «Робофест-НН» – яркое подтверждение этому. Мы очень благодарны нашему партнеру «Группе ГАЗ» – основной движущей силе этого направления. ГАЗ всегда рядом и помогает реализовывать самые амбициозные и грандиозные проекты. Желаю всем участникам соревнований побед, креативных и смелых решений!»

Фото пресс-службы Группы ГАЗ



Такие технические фестивали проходят в «Группе ГАЗ» ежегодно благодаря той системной работе, которую выстроил более 10 лет назад промышленник Олег Дерипаска по подготовке талантливых молодых инженеров и их дальнейшему закреплению на предприятиях машиностроительного холдинга. Сегодня уже более 100 ребят-выпускников программы «Робототехника» трудятся в «Группе ГАЗ».

«Группа ГАЗ» традиционно поддерживает проекты по развитию талантливой молодежи и встраивает их в свою стратегию, потому что мы думаем о будущем, – рассказал управляющий директор Горьковского автозавода Андрей Софонов. – От нового поколения специалистов, которое придет на наши предприятия и примет участие в создании автомобилей будущего, будет зависеть успех нашего общего дела. Поэтому мы создаем активной молодежи с инновационным мышлением все условия для развития, приобретения новых знаний и навыков. Программа «Робототехника» и фестиваль «Робофест» позволяют растить инженерные кадры будущей России со школьной скамьи.

«Большинство проектов участников фестиваля «Робофест-НН» разрабатываются по заданиям «Группы ГАЗ» в целях решения задач реального производства, – сообщила руководитель технопарка «Кванториум ГАЗ» Анна Богданова. – В этом году на инженерных проектах сделан особый акцент. Новое для нас направление – «Юниор-Профи», в рамках которого ребята готовят задания не заранее, а получают и выполняют их непосредственно здесь. Этот новый формат – серьезный вызов и для участников, и для их педагогов, и мы надеемся, что пилотный проект будет успешным».

Общероссийская программа "Робототехника" разработана и реализуется фондом «Вольное Дело» с 2008 года при поддержке Минобрнауки РФ и Агентства стратегических инициатив. Цель программы – воспитание новых инженерных кадров для российской промышленности в масштабах страны, начиная со средней школы. За время существования программы «Робототехника» в ней приняли участие более 100 000 человек в возрасте от 8 до 25 лет из 75 регионов России. Более трети участников программы стали студентами ведущих технических вузов.

Центр молодежных, инженерных и научных компетенций «Кванториум» http://kvantorium52.ru/ (ранее – «Поволжский центр аэрокосмического образования») – учреждение дополнительного образования, которое находится в постоянном поиске новых нетрадиционных подходов, форм, методов, технологий обучения и воспитания социализированной личности. Первый «Кванториум» в Нижнем Новгороде был открыт в декабре 2018 года в здании парка науки ННГУ имени Н. И. Лобачевского и рассчитан на 800 детей. В сентябре 2019 года на Горьковском автозаводе открылся детский технопарк «Кванториум ГАЗ». Уже второй год подряд детские технопарки «Кванториум» Нижний Новгород и «Кванториум ГАЗ» поставляют квалифицированные кадры в судейскую коллегию «РобоФеста», создают образовательную и интерактивную программу, занимаются отбором участников.

Фонд «Вольное Дело» основан промышленником и общественным деятелем Олегом Дерипаской. Сегодня это одна из крупнейших в России организаций, работающих в сфере благотворительности, меценатства и волонтерства. Фонд решает социально значимые проблемы, поддерживает отечественное образование и науку, содействует сохранению культурно-исторического наследия России. При поддержке фонда реализовано 500 проектов в 50 российских регионах, его благополучателями стали 90 000 учеников, 4 000 учителей, 8 000 студентов вузов и техникумов, 4 000 ученых, 1 200 учреждений образования, науки, культуры, здравоохранения, спорта и других организаций.

Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) – ведущий производитель коммерческого транспорта в России. Выпускает легкие и среднетоннажные коммерческие автомобили для малого и среднего бизнеса, различных отраслей промышленности, коммунального хозяйства, сельскохозяйственных предприятий, медицинских и школьных учреждений в России и за рубежом. Занимает лидирующие позиции на рынке РФ: свыше 50% в сегменте легких коммерческих автомобилей, около 70% – в сегменте среднетоннажных грузовиков. Обладает широкой дилерской сетью: более 220 центров продаж и 1650 фирменных магазинов запчастей. Основные модели выпускаемой техники: «ГАЗель NEXT», «ГАЗон NEXT», «Валдай NEXT», «Садко NEXT», «ГАЗель БИЗНЕС», «Соболь БИЗНЕС». Выпускает свыше 5 тыс. видов компонентной продукции. В составе предприятия – собственный инженерный центр и более 20 высокотехнологичных производств. В сборке автомобилей ГАЗ участвуют 583 промышленных робота, уровень автоматизации на ключевых участках – 85%. Предприятие расположено в Нижнем Новгороде.