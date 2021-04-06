Носитель "Посейдонов" подлодка "Белгород" будет нести службу на Тихом океане - источник

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Атомная подводная лодка специального назначения "Белгород" проекта 09852 после завершения государственных испытаний и передачи Военно-морскому флоту РФ будет нести службу на Тихом океане. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к военному ведомству.

"По предварительной информации, АПЛ "Белгород" после передачи заказчику будет нести службу на Тихом океане, при этом будет способна решать свои задачи в любой точке Мирового океана", - сказал он.

ТАСС не располагает комментарием пресс-службы "Севмаша" (предприятие, где строится "Белгород", входит в состав Объединенной судостроительной корпорации) на этот счет.