0
0
42
НОВОСТИ

Чаще всего перерабатывают сотрудники с зарплатой от 80 тыс. рублей - опрос

07:50 08.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Строго по графику работают 30% россиян, время от времени приходится оставаться сверхурочно 58%. При этом мужчины перерабатывают чаще женщин, молодежь - чаще россиян старше 45 лет, а сотрудники с зарплатой от 80 тыс. рублей - чаще тех, чей доход ниже этой суммы, свидетельствуют данные имеющегося в распоряжении ТАСС опроса, проведенного сервисом по поиску работы Superjob.

Так, согласно исследованию, не перерабатывают вовсе 27% мужчин и 35% женщин. В то же время россияне с доходом более 80 тыс. рублей перерабатывают больше остальных - 30% от нормы рабочего времени в месяц против 28% в среднем по рынку труда.

О том, что им приходится время от времени перерабатывать, чаще всего говорили администраторы (79%), фармацевты (73%) и программисты (72%). Среднее время, которое приходится перерабатывать, у администраторов составляет 29%, у фармацевтов - 30%. Разработчики сообщили, что отрабатывают примерно 20% сверх нормы рабочего времени в месяц, что чуть ниже среднего.

Также перерабатывают 69% врачей и 65% учителей: представители этих профессий заявили, что в среднем перерабатывают 40% и 37% от нормы рабочего времени в месяц соответственно.

Меньше других трудятся сверхурочно маркетологи и психологи - 29% и 27% соответственно. Их время переработок относительно среднего также невысоко: 18% от нормы рабочего времени у менеджеров по маркетингу, 17% - у психологов.

В опросе, который проводился с 20 февраля по 6 апреля 2021 года, приняли участие 5 000 экономически активных граждан из всех округов России, работающих на условиях полной занятости.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

08:10 08.04.2021
Первую в мире пересадка легкого от живого донора человеку с коронавирусом провели в Японии
0
34
08:00 08.04.2021
Одному из лидеров протестов в Гонконге предоставлено убежище в Лондоне - СМИ
0
60
23:15 07.04.2021
США хотят стабильных и предсказуемых отношений с Россией - Госдеп
0
497
21:33 07.04.2021
Директор Росгвардии: Наша задача - не дать экстремистам раскачать ситуацию
0
561
21:05 07.04.2021
Грызлов: Украина публично заявила о своей приверженности Мерам по прекращению огня...
0
586
20:22 07.04.2021
Ученые сообщают, что вплотную подошли к открытию "новой физики"
0
765
19:50 07.04.2021
Министры экономики G20 оценили перспективы восстановления мировой экономики
0
604
19:24 07.04.2021
Более половины граждан РФ, которым за 60, не пользуются Интернетом - опрос
0
564
19:10 07.04.2021
Цены на куриные яйца лидируют по темпам роста - Росстат
0
623
18:45 07.04.2021
МИД РФ: Киев продолжает стягивать к линии соприкосновения в Донбассе новые силы
0
650

Возврат к списку