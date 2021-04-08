Чаще всего перерабатывают сотрудники с зарплатой от 80 тыс. рублей - опрос
07:50 08.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Так, согласно исследованию, не перерабатывают вовсе 27% мужчин и 35% женщин. В то же время россияне с доходом более 80 тыс. рублей перерабатывают больше остальных - 30% от нормы рабочего времени в месяц против 28% в среднем по рынку труда.
О том, что им приходится время от времени перерабатывать, чаще всего говорили администраторы (79%), фармацевты (73%) и программисты (72%). Среднее время, которое приходится перерабатывать, у администраторов составляет 29%, у фармацевтов - 30%. Разработчики сообщили, что отрабатывают примерно 20% сверх нормы рабочего времени в месяц, что чуть ниже среднего.
Также перерабатывают 69% врачей и 65% учителей: представители этих профессий заявили, что в среднем перерабатывают 40% и 37% от нормы рабочего времени в месяц соответственно.
Меньше других трудятся сверхурочно маркетологи и психологи - 29% и 27% соответственно. Их время переработок относительно среднего также невысоко: 18% от нормы рабочего времени у менеджеров по маркетингу, 17% - у психологов.
В опросе, который проводился с 20 февраля по 6 апреля 2021 года, приняли участие 5 000 экономически активных граждан из всех округов России, работающих на условиях полной занятости.
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