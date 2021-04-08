Доля спам звонков среди всех входящих с неизвестных номеров составляет 70%
17:12 08.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Доля спам звонков среди всех входящих с неизвестных номеров составила в первом квартале 2021 года 70%. Об этом говорится в сообщении "Лаборатории Касперского" со ссылкой на анонимизированную статистику приложения Kaspersky Who Calls.
"Согласно статистике Kaspersky Who Calls, в первом квартале 2021 года доля спам-звонков в России среди всех входящих с неизвестных номеров составила 70%, а доля звонков с подозрением на мошенничество - 6,3%. Последний показатель вырос по сравнению с аналогичным периодом 2020 года: тогда он составил 5,6%", - говорится в сообщении.
Чаще всего в январе - марте нежелательные звонки поступали с предложением займов (их доля составила 46% среди всех нежелательных звонков с неизвестных номеров), а также от коллекторов (с долей в 26,5%). В числе других наиболее распространенных категорий - "Связь и интернет" и "Медицинские услуги".
"Даже после того, как большинство ограничений, введенных для борьбы с коронавирусной инфекцией, были сняты, люди продолжили активно пользоваться разными интернет-услугами. Например, многие оценили сервисы доставки и часто ждут звонков с неизвестных номеров, в частности от курьеров, поэтому могут охотнее брать трубку, а порой даже готовы сами перезванивать. Мошенники это понимают и пользуются всеми возможностями, чтобы выманить у людей деньги", сказал аналитик Kaspersky Who Calls Виталий Воробьев.
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