Начальник Генштаба ВС РФ инспектирует соединения и воинские части Восточного военного округа
17:49 08.04.2021
Начальник Генерального штаба ВС РФ – первый заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов утром 8 апреля прибыл в Хабаровск для проверки соединений и воинских частей Восточного военного округа.
Валерий Герасимов заслушал доклад командующего войсками Восточного военного округа генерал-полковника Геннадия Жидко, должностных лиц органов военного управления и командиров подразделений о ходе выполнения комплекса мероприятий оперативной и боевой подготовки, а также проверил объекты инфраструктуры военных городков и полигонов.
Проверочные мероприятия в войсках Восточного военного округа проводятся комиссией Генерального штаба ВС РФ под руководством начальника Генерального штаба генерала армии Валерия Герасимова. Также в составе комиссии заместители Министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков и генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров.
Контрольная проверка за зимний период обучения проводится в соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил РФ в органах военного управления, соединениях и воинских частях на территории всех военных округов и Северного флота, в том числе в районах крайнего Севера, а также в видах и родах войск ВС РФ.
Всего, в текущем месяце будет проведено 4048 учений различного масштаба, в том числе 812 двусторонних, на 101 полигоне и 520 объектах учебно-материальной базы.
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