Сбер предложит бизнесу удобную платформу Jazz для видеоконференций
17:50 08.04.2021
В Сбере проводят финальное тестирование собственной платформы Jazz, позволяющей создавать и проводить видеовстречи, используя браузер и подключение к интернету. Планируется, что это решение смогут использовать не только отдельные пользователи, но и представители корпоративного сектора.
«Компании и корпорации в России заинтересованы в надежных решениях, которые не отключат в самый неожиданный момент, - говорит исполнительный вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Давид Рафаловский. - Мы учли такую потребность и в ближайшее время предложим бизнесу удобную и функциональную платформу для организации видеоконференций Jazz by Sber, а в перспективе — аналогичные мобильные приложения для iOS и Android. Наше решение соответствует всем требованиям российского законодательства, нормам безопасности и обеспечивает комфортный клиентский опыт».
Jazz разрабатывается подразделением SberDevices, которое специализируется на умных устройствах, решениях на основе искусственного интеллекта в таких областях, как речевые технологии, технологии понимания естественного языка, лицевая и голосовая биометрия. По данным Сбера, сервис Jazz для корпоративных клиентов получит ряд отличительных характеристик. Например, платформу можно будет развернуть в технологическом контуре компании, на ее инфраструктуре и интегрировать в существующий IT-ландшафт. При этом все звонки будут осуществляться в периметре компании, а работу сервиса невозможно будет заблокировать или вмешаться в нее извне.
Корпоративный Jazz работает на базе открытой библиотеки WebRTC, где применяется защищенный RTCP видеопротокол, использует OpenSource-решения. Платформу не надо будет скачивать на устройство, при этом пользователи смогут делиться изображением со своего экрана со всеми участникам и быстро переключаться между ними. Также не планируется устанавливать ограничений по времени проведения встречи.
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