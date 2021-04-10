За день на юго-западе Японии произошли пять землетрясений магнитудой выше 4
11:30 10.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Эпицентр подземных толчков находился возле островов Токара, которые административно относятся к префектуре Кагосима. Самые сильные из них были магнитудой 5 и 5,2. Всего за сутки в этом районе, по данным сейсмологов, произошло 32 землетрясения магнитудой выше 1.
Очаг во всех случаях залегал на глубине порядка 20 км под океанским дном. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало. Метеорологическое управление изучает природу возникшей сейсмической активности и предупреждает, что она может продлиться несколько дней.
Новости
- 12:10 10.04.2021
- Глава Итальянского космического агентства считает, что конкуренция в космосе полезна
- 11:20 10.04.2021
- В России увеличился коэффициент распространения коронавируса - ТАСС
- 11:10 10.04.2021
- На фоне Великого поста в марте вырос спрос на растительное молоко
- 10:30 10.04.2021
- Шойгу поручил повысить защиту от радиации для военных роботов
- 10:20 10.04.2021
- Примерно в середине следующей недели переговоры по Ирану в Вене возобновятся - Госдеп
- 09:50 10.04.2021
- В 2020 году резко вырос спрос на страхование от киберпреступлений - СМИ
- 09:40 10.04.2021
- Книгу британского писателя о полете Гагарина представили в посольстве России в Лондоне
- 09:30 10.04.2021
- Минобороны продолжит расширение линейки военных роботов
- 22:40 09.04.2021
- Франция призвала Россию пояснить цель передвижения войск у границы с Украиной
- 22:00 09.04.2021
- ФСО разрешила посетителям Кремля приносить с собой еду, безалкогольные напитки и гаджеты
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать