Председатель ЕС заявил о разногласиях по поводу применения "Спутника V" в Европе
13:14 10.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Председатель Европейского совета Шарль Мишель признал, что в ЕС существуют разногласия по вопросу возможных поставок российского препарата от коронавируса "Спутник V", и заявил о стремлении Европы стать крупнейшим производителем вакцин в мире.
"Давление на политиков велико. Люди становятся нетерпеливыми, они хотят вакцинироваться", - сказал он в опубликованном в субботу интервью газете "Хандельсблат". "В связи с этим правительства хотят сделать все, что возможно. В вопросе "Спутника V" есть разногласия и разная степень чувствительности среди стран - членов ЕС", - добавил Мишель.
"Я считаю, что решение можно найти в повышении производства вакцины в ЕС и быстрых поставках. До сих пор поставлено 112 млн доз, и в ближайшие недели прибудут новые партии", - подчеркнул он. "Если мы еще больше ускорим производство в ближайшие недели, то Европа станет ведущим, возможно, даже крупнейшим производителем вакцин в мире", - считает глава Евросовета.
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