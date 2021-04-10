Виноделам пострадавшим от заморозков во Франции поможет правительство - премьер-министр

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Французские власти окажут всю необходимую помощь виноделам, хозяйства которых пострадали из-за аномальных холодов в начале апреля. Об этом сообщил в субботу премьер-министр Франции Жан Кастекс во время посещения одной из частных ферм в департаменте Ардеш.



"Правительство намерено использовать все инструменты, имеющиеся в его распоряжении на случай таких обстоятельств, - сказал Кастекс. - Будут выделены отдельные средства для того, чтобы справиться с этим кризисом". "Мы также задействуем банки, страховые компании и всех, кто может помочь фермерам в этой ситуации", - пообещал премьер.



Он отметил, что "аномальные для апреля холода связаны с происходящим на планете изменением климата". "Сталкиваясь с новой реальностью, мы должны адаптировать сельское хозяйство и всю экономику к этим изменениям, в частности, с помощью общей европейской сельскохозяйственной политики и законопроекта о климате, который сейчас рассматривается депутатами Национального собрания страны (нижняя палата парламента)", - сказал Кастекс. "Франция нуждается в сильном сельском хозяйстве, так как этот сектор напрямую связан с вопросом суверенитета", - указал глава французского кабмина.



В начале недели во многих регионах страны, в том числе в Бордо, Шампани, Бургундии, на несколько дней установились аномально низкие для апреля температуры. По данным синоптиков, в среду утром в ряде департаментов столбики термометров опустились почти до минус 6 градусов по Цельсию. Как отмечают метеорологи, таких низких температур в это время года не было во Франции в течение последних десяти лет.



Для того, чтобы спасти побеги от заморозков, фермеры в течение нескольких дней жгли у виноградников костры, устанавливали у лоз специальные свечи. Как отметил президент Национального комитета виноделов Жан-Мари Барильер, из-за этого кратковременного похолодания французских виноделов в 2021 году ждет низкий урожай, а значит и снижение производства вина. Согласно его оценкам, в результате морозов серьезно пострадали около 80% виноградников. Глава комитета отметил, что потребуется около десяти дней, чтобы оценить сумму ущерба.



Вина Франции и ее винодельческие угодья являются частью национального достояния - культурного, гастрономического и географического. Республика занимает третье место в мире после Испании и Китая по площади виноградников и соперничает с Италией за право называться крупнейшим производителем вина.



