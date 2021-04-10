На акции в Хельсинки против ограничительных мер задержано 20 человек - полиция

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правоохранительные органы задержали в общей сложности 20 человек в центре столицы Финляндии в субботу на акции протеста против ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила финская полиция.



"В субботу была организована акция, о которой полиция не была уведомлена заранее. Демонстранты не подчинились приказам полиции и не разошлись. Было задержано в общей сложности 20 человек, которые также получат штрафы за неподчинение [полицейским]. Кроме того, десять водителей легковых автомобилей были оштрафованы за создающую помехи езду как часть акции протеста", - говорится в сообщении.



Всего в акции, по оценкам правоохранительных органов, принимало участие несколько сотен человек (примерно 300 протестующих - на площади Наринккатори, около 100 - на площади Кауппатори).



Ранее в субботу полиция сообщила, что получила уведомление только об одной акции, в рамках которой два человека планировали протестовать в парке недалеко от здания финского парламента.



Предыдущие акции протеста против ограничительных мер прошли в Хельсинки 20 марта. По их итогам за несоблюдение заранее согласованных с полицией правил проведения акций в условиях пандемии под следствие попали 46 человек.



