На акции в Хельсинки против ограничительных мер задержано 20 человек - полиция
19:20 10.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"В субботу была организована акция, о которой полиция не была уведомлена заранее. Демонстранты не подчинились приказам полиции и не разошлись. Было задержано в общей сложности 20 человек, которые также получат штрафы за неподчинение [полицейским]. Кроме того, десять водителей легковых автомобилей были оштрафованы за создающую помехи езду как часть акции протеста", - говорится в сообщении.
Всего в акции, по оценкам правоохранительных органов, принимало участие несколько сотен человек (примерно 300 протестующих - на площади Наринккатори, около 100 - на площади Кауппатори).
Ранее в субботу полиция сообщила, что получила уведомление только об одной акции, в рамках которой два человека планировали протестовать в парке недалеко от здания финского парламента.
Предыдущие акции протеста против ограничительных мер прошли в Хельсинки 20 марта. По их итогам за несоблюдение заранее согласованных с полицией правил проведения акций в условиях пандемии под следствие попали 46 человек.
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