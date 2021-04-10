На Украину в ближайшее время вернется посол Грузии, отозванный в 2020 году
21:00 10.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Сейчас нет времени и ситуация не та. Обстановка вокруг Украины накаляется. Мы не можем себе позволить, чтобы посол не был на месте. Поэтому в ближайший период будет принято решение о его (Шарашенидзе - прим. ТАСС) возвращении. Мы всячески постараемся, чтобы наши отношения развивались динамично", - сказал Залкалиани.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили в пятницу призвала правительство вернуть посла на Украину в знак солидарности с Киевом в связи с ситуацией в Донбассе.
С конца февраля обстановка в Донбассе ухудшилась, несмотря на договоренности о дополнительных мерах по обеспечению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе среди гражданского населения. Киев обвинил республики Донбасса в эскалации. Донецк и Луганск указали на невыполнение Киевом июльских договоренностей как главную причину обострения.
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