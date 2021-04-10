0
0
21
НОВОСТИ

На Украину в ближайшее время вернется посол Грузии, отозванный в 2020 году

21:00 10.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МИД Грузии принял решение вернуть в Киев посла Теймураза Шарашенидзе, который был отозван в мае 2020 года из-за назначения экс-президента Михаила Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ Украины. Об этом в субботу сообщил вице-премьер Грузии, глава МИД страны Давид Залкалиани в эфире телеканала "Рустави 2".

"Сейчас нет времени и ситуация не та. Обстановка вокруг Украины накаляется. Мы не можем себе позволить, чтобы посол не был на месте. Поэтому в ближайший период будет принято решение о его (Шарашенидзе - прим. ТАСС) возвращении. Мы всячески постараемся, чтобы наши отношения развивались динамично", - сказал Залкалиани.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в пятницу призвала правительство вернуть посла на Украину в знак солидарности с Киевом в связи с ситуацией в Донбассе.

С конца февраля обстановка в Донбассе ухудшилась, несмотря на договоренности о дополнительных мерах по обеспечению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе среди гражданского населения. Киев обвинил республики Донбасса в эскалации. Донецк и Луганск указали на невыполнение Киевом июльских договоренностей как главную причину обострения.



Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

20:50 10.04.2021
Призывы к санкциям преступлением против своего народа, считает глава МИД Белоруссии
0
90
20:40 10.04.2021
Похороны принца Филипа пройдут на территории Виндзорского замка 17 апреля
0
109
19:20 10.04.2021
На акции в Хельсинки против ограничительных мер задержано 20 человек - полиция
0
212
19:10 10.04.2021
Для патрулирования акватории стран Ближнего Востока Канада направила фрегат - Минобороны
0
234
18:30 10.04.2021
Виноделам пострадавшим от заморозков во Франции поможет правительство - премьер-министр
0
258
18:20 10.04.2021
Кражу денег со счетов граждан с помощью записи их голоса Сбербанк назвал вымыслом
0
245
17:30 10.04.2021
В результате новых беспорядков в Северной Ирландии пострадали четырнадцать полицейских
0
272
17:20 10.04.2021
После ДТП в Турции госпитализирован трое граждан РФ
0
286
16:50 10.04.2021
В Стамбуле проходят переговоры президентов Турции и Украины - канцелярия Эрдогана
0
428
16:40 10.04.2021
На Ленинградской АЭС планируется построить два новых энергоблока - губернатор
0
360

Возврат к списку