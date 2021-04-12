Израиль организовал взрыв на объекте в Натанзе - NYT

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Авария в распределительной электросети на иранском ядерном объекте в городе Натанз произошла в результате взрыва, организованного израильской стороной. С таким утверждением выступила в воскресенье газета The New York Times со ссылкой на источники.

В публикации говорится, что "отключение электроэнергии, по всей видимости, было вызвано умышленно спланированным взрывом". Как отмечает издание, американские и израильские сотрудники разведки "заявили, что роль в этом сыграл Израиль".

По версии двух источников газеты из числа сотрудников разведки, ущерб "был нанесен мощным взрывом, им полностью разрушило независимую и хорошо охраняемую внутреннюю энергосистему, обеспечивающую работу подземных центрифуг, обогащающих уран". Эти лица утверждают, что речь идет о "секретной израильской операции". По их словам, из-за взрыва "был нанесен сильный удар по возможностям Ирана обогащать уран". На возобновление работы в Натанзе может потребоваться не менее 10 месяцев, говорится в материале.

Издание отмечает, что пока нет ясности относительно того, была ли осведомлена о планах израильской стороны администрация президента США Джо Байдена.

Ранее The New York Times со ссылкой на источник сообщала, что "американское должностное лицо подтвердило, что Израиль сыграл роль в отключении энергии в Натанзе".

В Госдепартаменте отказались подтвердить информацию газеты о том, что, по мнению США, Израиль может быть причастен к произошедшему. "Мы отказываемся комментировать", - заявил ТАСС сотрудник американского внешнеполитического ведомства. В Белом доме и Пентагоне на аналогичные запросы корреспондента ТАСС в Вашингтоне пока не ответили.

Официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди заявил, что на объекте в Натанзе была зафиксирована авария в распределительной электросети. По его словам, пострадавших и загрязнения окружающей среды нет. Руководитель ОАЭИ Али Акбар Салехи назвал инцидент "проявлением ядерного терроризма".