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НОВОСТИ

ЕС продлил санкции против Ирана по нарушению прав человека

17:12 12.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз продлил на год санкции против Ирана в связи с нарушением прав человека в этой стране, добавив в черный список еще восемь человек и три организации. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном в понедельник в Брюсселе.

"Совет сегодня принял решение продлить свои ограничительные меры в ответ на серьезные нарушения прав человека в Иране до 13 апреля 2022 года. Совет также добавил восемь лиц и три организации в этот санкционный список с учетом их роли в насильственном реагировании на демонстрации в Иране в ноябре 2019 года", - отмечается в нем.

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