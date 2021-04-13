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Турецкие беспилотники в Донбассе вызывают "мало радости" у России - Рябков

13:32 13.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Появление турецких беспилотников в Донбассе вызывает "мало радости" у России, заявил во вторник журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Конечно, радости мало от того, что эти беспилотники турецкие, как говорят, где-то там появляются в Донбассе", - сказал он.

По словам Рябкова, экспорт турецкой продукции в разные страны - "серьезный вопрос". "Что-то они у нас покупают, что-то свое куда-то поставляют. Есть соответствующие режимы, в том числе экспортно-контрольный, где все это обсуждается. По двусторонним линиям мы тоже весь комплекс подобного рода сюжетов рассматриваем, будем продолжать это делать", - отметил дипломат.

При этом замглавы МИД РФ подчеркнул, что у России и Турции "нормальные и многоплановые" отношения, обсуждение всех вопросов между странами "идет в рабочем ключе".

В субботу заместитель главы комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Юрий Мысягин сообщил, что боевой беспилотный летательный аппарат Bayraktar ("Байрактар") турецкого производства, находящийся на вооружении армии Украины, впервые совершил вылет в зону силовой операции в Донбассе.

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