Псаки рассказала, какие отношения с Россией нужны Америке
21:15 13.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты в отношениях с Россией в большей степени стремятся к предсказуемости, нежели к доверию. Об этом заявила во вторник на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Я думаю, что мы работаем над [установлением] предсказуемых и стабильных отношений. Мы ищем не столько установление доверия, сколько предсказуемость и стабильность, потому что есть ряд угроз и возможностей в мире", - сказала она.
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