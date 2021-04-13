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Псаки рассказала, какие отношения с Россией нужны Америке

21:15 13.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты в отношениях с Россией в большей степени стремятся к предсказуемости, нежели к доверию. Об этом заявила во вторник на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Я думаю, что мы работаем над [установлением] предсказуемых и стабильных отношений. Мы ищем не столько установление доверия, сколько предсказуемость и стабильность, потому что есть ряд угроз и возможностей в мире", - сказала она.

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