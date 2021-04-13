В Австрии заявили о готовности предоставить площадку для встречи Путина и Байдена
22:00 13.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Австрия всегда готова предоставить в распоряжение свою площадку для проведения возможной встречи президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена, если стороны решат провести встречу на ее территории. Об этом сообщили во вторник корр. ТАСС в МИД Австрии.
"Решение о том, проводить ли такой саммит, когда и где, остается за обеими странами. Австрия, конечно, всегда будет в распоряжении участников переговоров на высоком уровне всех видов", - отметила представитель австрийского внешнеполитического ведомства в ответ на вопрос, готова ли ее страна стать местом проведения саммита с учетом того, что Вена предлагала свою площадку для подобной встречи в прошлом.
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