В Австрии заявили о готовности предоставить площадку для встречи Путина и Байдена

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Австрия всегда готова предоставить в распоряжение свою площадку для проведения возможной встречи президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена, если стороны решат провести встречу на ее территории. Об этом сообщили во вторник корр. ТАСС в МИД Австрии.

"Решение о том, проводить ли такой саммит, когда и где, остается за обеими странами. Австрия, конечно, всегда будет в распоряжении участников переговоров на высоком уровне всех видов", - отметила представитель австрийского внешнеполитического ведомства в ответ на вопрос, готова ли ее страна стать местом проведения саммита с учетом того, что Вена предлагала свою площадку для подобной встречи в прошлом.