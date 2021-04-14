0
0
0
НОВОСТИ

Инвестиционный портфель "СберПервого" за год увеличился на 500 млрд рублей

16:32 14.04.2021

Инвестиционный портфель, находящийся в управлении премиального сервиса «СберПервый», за 2020 год вырос на 16% — с 2,9 трлн руб. до 3,4 трлн руб., причем инвестиционная составляющая портфеля увеличилась на четверть. «Это очень большой рост инвестиционной части портфеля, учитывая, что портфель уже был 1 трлн рублей, - говорит руководитель премиальной сети «СберПервый» Мария Поденко. - 80% этого притока пришлось на брокерские счета. Облигационный портфель клиентов увеличился более чем на 100 млрд рублей, и половина этого роста пришлась на еврооблигации. В портфеле акций рост составил 55 млрд рублей».

Количество клиентов «СберПервого» за 2020 год увеличилось с 80 тыс. до 87 тыс., а по итогам первого квартала 2021 года превысило 90 тыс. человек. К концу нынешнего года, по прогнозам банка, услугами сервиса будут пользоваться уже более 100 тыс. клиентов. Клиенты стали чаще доверять управление своим капиталом профессиональным управляющим, по данным компании, наибольший рост активов зафиксирован в продуктах доверительного управления и паевых инвестиционных фондах. Наиболее популярными решениями стали инвестиции в хедж-фонд, дивидендные акции и стратегии готовых модельных портфелей. Более 57% клиентов «СберПервого» имеют в своем портфеле инвестиционные или страховые продукты.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

16:32 14.04.2021
Эстонский министр пообещал не допустить перевода русских школ страны на эстонский язык
0
48
16:12 14.04.2021
Пашинян заявил, что в ходе боев в Нагорном Карабахе погибли порядка 4 тыс. военнослужащих
0
82
16:00 14.04.2021
Зюганов не подтвердил информацию о смене руководства КПРФ
0
101
15:32 14.04.2021
Россия строит самый мощный в мире ледокольный флот - Путин
0
171
15:26 14.04.2021
Елена Зяббарова: IT-сектор столицы - один из самых привлекательных для инвестиций
0
137
15:12 14.04.2021
Центры подготовки диверсантов развернуты на Украине при поддержке Запада - Патрушев
0
197
15:00 14.04.2021
Путин выступит с посланием парламенту в центральном выставочном зале "Манеж" - сенатор
0
179
14:42 14.04.2021
Эксперты: Сегодня цифровая грамотность и культура - неотъемлемая часть образовательного процесса в школах Москвы
0
165
14:32 14.04.2021
Высокий суд Англии поддержал позицию Минюста по делу ЮКОСа
0
274
14:12 14.04.2021
Провести у себя встречу Путина и Байдена готовы Финляндия, Австрия и Исландия
0
235

Возврат к списку