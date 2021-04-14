Инвестиционный портфель "СберПервого" за год увеличился на 500 млрд рублей
16:32 14.04.2021
Инвестиционный портфель, находящийся в управлении премиального сервиса «СберПервый», за 2020 год вырос на 16% — с 2,9 трлн руб. до 3,4 трлн руб., причем инвестиционная составляющая портфеля увеличилась на четверть. «Это очень большой рост инвестиционной части портфеля, учитывая, что портфель уже был 1 трлн рублей, - говорит руководитель премиальной сети «СберПервый» Мария Поденко. - 80% этого притока пришлось на брокерские счета. Облигационный портфель клиентов увеличился более чем на 100 млрд рублей, и половина этого роста пришлась на еврооблигации. В портфеле акций рост составил 55 млрд рублей».
Количество клиентов «СберПервого» за 2020 год увеличилось с 80 тыс. до 87 тыс., а по итогам первого квартала 2021 года превысило 90 тыс. человек. К концу нынешнего года, по прогнозам банка, услугами сервиса будут пользоваться уже более 100 тыс. клиентов. Клиенты стали чаще доверять управление своим капиталом профессиональным управляющим, по данным компании, наибольший рост активов зафиксирован в продуктах доверительного управления и паевых инвестиционных фондах. Наиболее популярными решениями стали инвестиции в хедж-фонд, дивидендные акции и стратегии готовых модельных портфелей. Более 57% клиентов «СберПервого» имеют в своем портфеле инвестиционные или страховые продукты.
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