Американская разведка пока не знает, как произошло первое заражение COVID-19
19:00 14.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Разведсообщество США точно не знает, когда и как произошло первоначальное заражение человека новым коронавирусом, до сих пор рассматриваются две альтернативные версии, в том числе авария в лаборатории. Об этом заявила в среду на слушаниях в комитете по разведке Сената Конгресса США директор национальной разведки США Эврил Хейнс.
"Разведсообщество не знает точно, где, когда и как состоялась первоначальная передача [человеку] вируса COVID-19", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос. По ее словам, до сих пор существуют две основные альтернативные гипотезы: первая заключается в том, что вирус передался человеку "естественным образом" при контакте с инфицированным животным, а вторая - что это был "несчастный случай в лаборатории". "Мы продолжаем работать над этим вопросом и собирать информацию", - пояснила Хейнс.
"То, что ясно нам и нашим аналитикам, - это то, что руководство Китая не было в полной мере откровенным и прозрачным при работе со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в том, что касается предоставления оригинальных и полных данных, которые помогли бы ответить на эти вопросы", - утверждал в свою очередь директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс. "Мы делаем все, что можем, используя все имеющиеся у нас источники, чтобы попытаться выяснить правду", - добавил он.
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