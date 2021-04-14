НАТО вскоре начнет вывод войск из Афганистана - СМИ

21:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО официально начинает процесс вывода войск из Афганистана. Такое решение приняли в среду вечером во время видеоконференции главы МИД и Минобороны стран альянса, сообщило агентство ДПА со ссылкой на собственные источники.

Решение НАТО последовало после заявления американской стороны о намерении вывести войска США из Афганистана к 11 сентября.