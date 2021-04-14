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НОВОСТИ

США начнут выводить свои войска из Афганистана 1 мая

22:10 14.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация США приняла решение начать вывод войск из Афганистана 1 мая, но предупреждает "Талибан" (движение запрещено в РФ), что решительно ответит на возможные атаки. Об этом заявил в среду американский президент Джо Байден, выступая с обращением в Белом доме.

"США начнут окончательный вывод [войск из Афганистана] 1 мая. Мы не будем проводить это в торопливой манере, а будем действовать ответственно, продуманно и безопасно, - сказал он. - Будем осуществлять вывод в полной координации с нашими союзниками и партнерами. "Талибан" должен знать: если они нападут на нас при выводе, то мы защитим себя и партнеров, используя все имеющиеся средства".

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