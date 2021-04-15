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На фоне ограничений полетов в Турцию, отдых в Сочи вырос в среднем до 50%

08:00 15.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость проживания в Сочи на майские праздники в среднем выросла до 50% на фоне ограничения полетов в Турцию, рассказали опрошенные ТАСС представители туротрасли. Однако, как считают эксперты, после возобновления полетов возможно снижение стоимости отдыха в городе.

"В среднем стоимость проживания выросла на 50%, то есть кто-то поднял цену на 20%, кто-то - на 100%. <…> Спрос на Сочи был и будет большим, гости, которые понимали, где и когда они хотят отдохнуть, бронировали места заранее, и они спокойно приедут и останутся довольны", - рассказала ТАСС президент Ассоциации отельеров Сочи Анна Нетягина.

Она уточнила, что новым туристам придется подстраиваться под даты и цены, которые смогут предложить отельеры. В качестве альтернативы могут выступить съемные квартиры, владельцы которых в период закрытия отелей и гостиниц принимали гостей города.

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