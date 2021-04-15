США ввели новые санкции против России
15:38 15.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты ввели новые санкции против России - первые при администрации Джо Байдена. Это произошло всего через два дня после того, как американский президент предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести личную встречу.
Новые санкции Вашингтон мотивировал, в частности, обвинениями в том, что российская разведка стоит за взломом программного обеспечения компании SolarWinds, а также вмешательстве в выборы президента США. Москва неоднократно отвергала эти утверждения. Кроме того, в новые санкционные списки попали физические и юридические лица, связанные с Крымом.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва осуждает санкционные устремления Вашингтона и будет отвечать на них по принципу взаимности.
Десять дипломатов, работающих в посольстве России в Вашингтоне, должны покинуть США. По мнению американской стороны, среди них есть "представители российских разведывательных служб".
Соединенные Штаты запрещают своим компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, Фондом национального благосостояния или Минфином РФ после 14 июня 2021 года.
Минфин США также ввел санкции против 16 организаций и 16 физических лиц, якобы связанных с приписываемым России вмешательством в выборы в Соединенных Штатах.
Также санкции были введены против восьми физических и юридических лиц, связанных с Крымом, включая членов правительства республики.
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