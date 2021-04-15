НАТО присоединилась к обвинениям США в адрес РФ по кибератаке на SolarWinds
16:00 15.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Страны НАТО согласны с обвинениями США в адрес России в вопросе кибератаки на SolarWinds. Об этом говорится в заявлении Североатлантического альянса, распространенном в четверг в Брюсселе.
"Соединенные Штаты и другие союзники считают, что все имеющиеся доказательства указывают на ответственность Российской Федерации за взлом SolarWinds. Мы солидарны с Соединенными Штатами", - отмечается в нем.
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