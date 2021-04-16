Байден призвал Путина ответить на санкции США "надлежащим образом"

00:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден призвал президента России Владимира Путина ответить пропорциональным образом на нынешние санкции Вашингтона в отношении Москвы. Американский лидер сообщил об этом, выступая в четверг перед журналистами в Белом доме.

"Я призвал его ответить надлежащим образом, не переходить границы, так как мы тоже можем двигаться (то есть принимать дальнейшие меры - прим. ТАСС)", - признал Байден, рассказывая о своем состоявшемся во вторник телефонном разговоре с Путиным и новых рестрикциях США против России.