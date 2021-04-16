Накануне полиция посетила штабы Алексея Навального в ряде регионов

10:00 Источник: Эхо Москвы

Полиция накануне пришла в штабы Алексея Навального в ряде регионов. В Геленджике также задержали главу краснодарского штаба политика.

Полицейские вчера приходили в штабы Алексея Навального в Пскове, Иркутске и Пензе. Во всех изъяли листовки в поддержку оппозиционного политика. Причиной визита в штаб в Иркутске силовики назвали звонок от неизвестного, он сообщил, что там находится экстремистская литература, рассказали активисты в соцсетях. В Пскове от одного из полицейских соратники Навального узнали, что обыск связан с несогласованным митингом, который штаб якобы планирует организовать в скором времени. Координатора штаба Алексея Дорожкина вызвали в полицию. В Пензе соратники Навального призвали в соцсетях брать у них листовки, спустя несколько часов в штаб нагрянули силовики. В Геленджике вчера задержали главу регионального штаба. Анастасию Панченко отвезли в отдел. Она рассказала, что её сначала преследовал какой-то человек. Позже на неё написали заявление, что Панченко якобы выкрикивала лозунги против власти, сообщает интернет-издание МБХ-медиа. Эхо Москвы