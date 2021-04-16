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НОВОСТИ

Названы победители конкурса "Молодые педагоги - московскому образованию"

12:08 16.04.2021

Стали известны победители конкурса молодежных инициатив «Молодые педагоги - московскому образованию». В соревновании,  которое проходило в номинациях «Учитель-лидер», «Учитель-мастер» и «Профессиональный союз», участвовали более 900 московских учителей, что в три раза больше, чем в 2020 году. «Номинации конкурса определяют векторы развития для московских педагогов, недавно пришедших в профессию. Ведь сегодня каждый учитель - это обязательно современный лидер, способный использовать новые технологии для того, чтобы говорить просто о сложном. И, конечно, современный учитель - это человек, обладающий социальным интеллектом и умеющий научить ребят быть счастливыми и реализованными в большом поликультурном мегаполисе», - отметил директор Городского методического центра Андрей Зинин.

Согласно решению жюри, в номинации «Учитель-мастер» первой стала учитель школы №1287 Наталья Медведева, в числе лауреатов - Дарья Юшина из школы №2030 и Дарья Долишная из школы №64. В номинации «Учитель-лидер» победил учитель школы №1520 имени Капцовых Кирилл Желябин, лауреатами стали Марина Милованова из школы №1547 и Александра Тимошкова из школы №2033. Команда педагогов школы №1518 стала лучшей в номинации «Профессиональный союз», среди лауреатов - команды из школ №814 и 1678 «Восточное Дегунино».

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