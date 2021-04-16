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НОВОСТИ

"Радио Свобода" подала жалобу в ЕСПЧ против России

13:05 16.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Московское отделение американской медиакорпорации "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (признано в РФ СМИ-иноагентом) подало жалобу в ЕСПЧ против России. Об этом сообщается в пятницу на сайте этого СМИ.

Согласно заявлению, московское отделение просит ЕСПЧ "применить временные меры, предписывающие Российской Федерации воздержаться от исполнения 520 "административных протоколов", которые она выписала или угрожала [выписать] против средства массовой информации с января 2021 года".

Как считают в "Радио Свобода", эти временные меры должны оставаться в силе до тех пор, пока суд (ЕСПЧ) "сможет вынести постановление по поводу законности беспрецедентных действий" РФ.

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