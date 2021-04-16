"Радио Свобода" подала жалобу в ЕСПЧ против России
13:05 16.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Московское отделение американской медиакорпорации "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (признано в РФ СМИ-иноагентом) подало жалобу в ЕСПЧ против России. Об этом сообщается в пятницу на сайте этого СМИ.
Согласно заявлению, московское отделение просит ЕСПЧ "применить временные меры, предписывающие Российской Федерации воздержаться от исполнения 520 "административных протоколов", которые она выписала или угрожала [выписать] против средства массовой информации с января 2021 года".
Как считают в "Радио Свобода", эти временные меры должны оставаться в силе до тех пор, пока суд (ЕСПЧ) "сможет вынести постановление по поводу законности беспрецедентных действий" РФ.
Новости
- 14:12 16.04.2021
- Украина не может чувствовать себя в ЕС и НАТО как в гостях - Зеленский
- 14:05 16.04.2021
- Восемь человек погибли в результате стрельбы на объекте FedEx в Индианаполисе
- 14:00 16.04.2021
- Ряд соединений 58-й армии переброшены с Северного Кавказа на учения в Крым
- 13:42 16.04.2021
- Сбер поможет повысить эффективность предприятий в России и Индии
- 13:32 16.04.2021
- Основными драйверами ESG-изменений станут финансовые институты, считает старший вице-президент Сбербанка Татьяна Завьялова
- 13:32 16.04.2021
- За последние два месяца в мире отмечен почти двукратный рост заболеваемости ковидом - ВОЗ
- 13:20 16.04.2021
- Принцип взаимности остается главным для ответа на санкции, решение примет Путин - Песков
- 13:00 16.04.2021
- Северный флот обнаружил останки советской подлодки на дне Баренцева моря
- 12:32 16.04.2021
- Вариант отмены Олимпиады в Токио не рассматривается - организаторы
- 12:20 16.04.2021
- В России из-за пандемии снизилась ожидаемая продолжительность жизни - Мурашко
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать