В России выявили 9 321 случай заражения коронавирусом за сутки, это максимум с 20 марта

11:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 9 321. Это максимальный прирост с 20 марта, следует из опубликованных в субботу данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,2%. Всего, по данным штаба, в стране с начала пандемии заразились 4 693 469 человек.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 8 832. Всего уже выздоровели 4 319 389 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, превысила 92% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 398 против 397 днем ранее. Всего с начала пандемии от инфекции умерли 105 193 человека. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,24%, следует из данных штаба.