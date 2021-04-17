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В США изучают возможность ужесточения санкций против долговых обязательств РФ - Bloomberg

19:30 17.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность расширения санкций в отношении долговых ценных бумаг России таким образом, чтобы они распространялись на вторичный рынок. Об этом сообщило в субботу агентство Блумберг со ссылкой на источники.

По их данным, в Белом доме продолжают изучать влияние введенного в минувший четверг нового пакета рестрикций в отношении РФ. Администрация Байдена при этом "готовится ужесточить эти ограничения" в случае, если российские власти "не прекратят хакерские атаки и попытки вмешательства в политический процесс США", сообщает Блумберг. В качестве одной из возможных мер источники агентства называют расширение санкций в отношении российских долговых обязательств таким образом, чтобы запретить американским компаниям покупать их не только на первичном. но и на вторичном рынке.

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