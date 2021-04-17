Лукашенко заявил о задержании вероятно связанной со спецслужбами США группы, планировавшей покушение на него

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о задержании группы, планировавшей покушение на него и его детей и, вероятно, связанной со спецслужбами США. Высказывания главы государства опубликовало в субботу в своем телеграм-канале агентство БелТА.

"Мы задержали группу, они провели, показали, как это все планировали, - рассказал белорусский лидер. - Затем мы обнаружили работу явно иностранных спецслужб. Скорее всего, Центрального разведывательного управления, ФБР, не знаю, кто там из американцев работал".

"Мы контролировали их <...>, обнаружили их желание явиться в Минск и уже заняться организацией покушения на президента и детей", - добавил Лукашенко.

Фактически в то же время появилось сообщение ФСБ России о задержании двух человек, которые готовили военный переворот в Белоруссии и устранение президента Александра Лукашенко. Об этом в субботу сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности РФ совместно с Комитетом государственной безопасности Республики Беларусь (РБ) в результате проведенной спецоперации пресечена противоправная деятельность имеющего двойное гражданство США и Республики Беларусь Зянковича Юрия Леонидовича и гражданина РБ Федуты Александра Иосифовича, планировавших осуществление военного переворота в Белоруссии по отработанному сценарию "цветных революций" с привлечением местных и украинских националистов, а также физическое устранение президента Александра Лукашенко", - подчеркнули в ЦОС.

По данным ФСБ, Зянкович прибыл в Москву после консультаций в США и Польше для встречи с представителями Вооруженных сил Белоруссии, чтобы убедить их участвовать в военном перевороте с участием местных и украинских националистов. "После документирования указанной встречи заговорщики были задержаны российскими органами безопасности и переданы белорусским партнерам", - сообщили в ФСБ. Там отметили, что переворот планировался в Минске 9 мая во время Парады Победы.

Александр Лукашенко также сообщил, что вопрос подготовки покушения на него спецслужбами США его российский коллега Владимир Путин затронул в беседе с американским лидером Джо Байденом. Фрагмент выступления главы белорусского государства показал в субботу телеканал ОНТ.

"Меня удивляет другое: почему американцы себя так ведут. Ведь поставить задачу устранить президента, запомните, не может никто, кроме высшего политического руководства. Только они, никакие спецслужбы, - отметил Лукашенко. - Я скажу больше. Я благодарен Путину. Когда он разговаривал с Байденом, он ему задал этот вопрос. Бульканье - и ни одного ответа. Владимир Владимирович мне позвонил, об этом сказал, когда я из Азербайджана прибыл".