Впервые за два месяца сократилось недельное число смертей от COVID-19 - Минздрав
10:30 18.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Так, с 11 по 17 апреля в стране зафиксировано 20 344 летальных исхода, их общее количество увеличилось до 371 678. Число заразившихся за предыдущие семь дней выросло на 455 085, до 13 900 091.
На 100 тыс. жителей приходятся 6 614 случаев заражения и 177 летальных исходов.
До этого в течение двух месяцев число случаев смерти среди инфицированных коронавирусом неуклонно росло, достигнув максимума неделю назад, когда за период с 4 по 10 апреля этот показатель составил 21 141.
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