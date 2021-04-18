На ближайшем заседании Европейского совета Чехия проинформирует по инциденту в Врбетице - премьер

11:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Чехия на ближайшем заседании Европейского совета проинформирует своих партнеров по ЕС о ситуации с инцидентом в чешской деревне Врбетице, где в 2014 году произошел взрыв склада боеприпасов. Об этом сообщил премьер-министр республики Андрей Бабиш.



"Я информировал председателя Европейского совета Шарля Мишеля о "деле Врбетице" и высылке [из Чехии] 18 сотрудников российского посольства. На будущем заседании Европейского совета буду наших партнеров подробно информировать [о ситуации]", - отметил Бабиш, слова которого приводит в воскресенье Чешское радио.



В субботу власти Чехии сообщили о высылке 18 сотрудников посольства РФ в Праге, которые, по утверждению чешской стороны, являются "офицерами российских спецслужб СВР и ГРУ". Этот шаг был предпринят в связи с открывшимися обстоятельствами взрыва в 2014 году на складе боеприпасов в деревне Врбетице, при котором погибли два человека. К нему, как сказали политики, якобы причастны "офицеры российской военной разведки ГРУ".



Комментируя действия чешских властей, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Чехия "идет в русле русофобского фарватера" США, высылая российских дипломатов. Основания не выдерживают критики, равно как и отсылки к событиям 2014 года, подчеркнул он. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что "Праге хорошо известно, что последует за подобными "фокусами".



