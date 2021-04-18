Путин не следует советам отказаться от опасных путешествий - Песков

14:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин не следует советам отказаться от опасных путешествий, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.



В интервью телеканалу "Россия-1" для программы "Москва. Кремль. Путин" представитель Кремля ответил на вопрос журналиста Павла Зарубина, не пытались ли отговаривать президента от опасных путешествий, например, от морской прогулки к китам на Камчатке или полета со стерхами. "Иногда бывает, пытаются, конечно, отговорить, но он последователен вот в этих хобби", - объяснил Песков.



В августе 2010 года Путин, занимавший тогда пост премьер-министра, посетил бухту Ольгу на территорию Кроноцкого заповедника в Камчатском крае, где ученые часто регистрировали появление находящихся на грани вымирания и занесенных в Красную книгу серых китов. Премьер вместе со специалистами заповедника отправился на моторной лодке на поиски китов. Во время этой поездки он принял участие в проведении довольно сложной процедуры взятия у животного на анализ кусочка кожи, по которому можно определить принадлежность кита к той или иной популяции. Для этого необходимо было выпустить из арбалета специальную стрелу, однако из-за волн в кита удалось попасть только с четвертого раза. Отвечая на вопрос журналистов, какое впечатление на него произвела эта морская прогулка, Путин заметил, что "экстрим особый есть, но очень интересно и красиво".



В сентября 2012 года президент принял участие в эксперименте, проводимом российскими орнитологами в рамках проекта "Полет надежды" по спасению редкого вида журавлей - стерхов, находящихся под угрозой исчезновения. Целью эксперимента было показать выращенным в питомнике стерхам маршрут перелета. Находясь за штурвалом мотодельтаплана, который птицы принимают за своего вожака, Путин совершил три полета - первый ознакомительный, а два других - с птицами.



