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В МИД РФ вызван посол Чехии - источник

19:35 18.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька вызван в МИД РФ, сообщил ТАСС в воскресенье информированный источник.

"В МИД РФ вызван чешский посол", - сказал источник.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и первый вице- премьер Ян Гамачек в субботу сообщили о высылке 18 сотрудников посольства РФ в Праге, которые, по версии чешской стороны, являются "офицерами российских спецслужб СВР и ГРУ". Этот шаг был предпринят в связи с якобы открывшимися обстоятельствами взрыва в Врбетице в 2014 году. К нему, как утверждали политики, причастны "офицеры российской военной разведки ГРУ". МИД РФ ранее выступил с заявлением, в котором выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом и анонсировал принятие ответных мер.

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