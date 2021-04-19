В 19-й международным автосалоне в Шанхае принимают участие около 1 тыс. компаний со всего мира

08:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 1 тыс. компаний со всего мира принимают участие в открывшейся в понедельник 19-й Шанхайской международной выставке автомобильной индустрии (Auto Shanghai 2021), на площадке которой посетители получат возможность ознакомиться с последними новинками автомобильного мира и передовыми технологиями данной индустрии. Экспо под девизом "Открытость к изменениям" будет проходить до 28 апреля в Национальном выставочном центре (NECC).



В сообщении организаторов на официальном сайте выставки отмечается, что с приходом новых технологий автомобильная индустрия в последние годы претерпевает серьезные изменения, которые проявляются как в производственной инфраструктуре, так и во всех остальных бизнес-процессах. Проходящая раз в два года выставка Auto Shanghai 2021, говорится в сообщении, покажет, что автомобильная промышленность сможет стать мощной движущей силой восстановления мировой экономики. Организаторами автосалона выступают Китайская ассоциация автопроизводителей, Шанхайский комитет содействия международной торговли и Китайский комитет содействия международной торговли.



С 19 по 20 апреля Auto Shanghai 2021 будет работать только для китайских и зарубежных журналистов, которым, чтобы попасть на площадку, необходимо получить отрицательный тест на COVID-19. 21-23 апреля на автосалоне соберутся покупатели, а в остальные дни выставка будет доступна для широкой общественности.



Общая площадь экспозиции, которая поделена на 12 крытых выставочных павильонов, составляет порядка 360 тыс. квадратных метров. Девять павильонов отведены под пассажирские автомобили, в остальных разместились поставщики технологических решений и комплектующих. Auto Shanghai 2021 станет первой крупной международной автомобильной выставкой, которая проводится в нормальном режиме с начала пандемии COVID-19.



В 2019 году на этой выставке было представлено в общей сложности 1,5 тыс. автомобилей, 129 из которых впервые продемонстрировали широкой публике. Экспозиция также включала в себя 76 концептов и 218 автомобилей на альтернативных источниках энергии. Точные данные по числу автомобилей в экспозициях и ожидаемых новинках на выставке в 2021 году организаторы заранее не публикуют.







