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НОВОСТИ

Гидроэлектростанции En+ Group получат систему предиктивной диагностики

17:55 19.04.2021

На гидроагрегате №9 Братской ГЭС, входящей в энергометаллургическую компанию En+ Group, установлен опытный образец автоматизированной системы предиктивной диагностики (АСПД). Предиктивная (предсказательная) технология позволяет спроектировать модель работы оборудования, а затем использовать в режиме реального времени полученные данные для раннего прогнозирования отказов оборудования.

АСПД была создана специалистами Инженерно-технологического центра компании РУСАЛ, входящей в En+ Group. Для ее разработки был решен комплекс инженерных задач на Братской ГЭС: доработаны системы сбора, передачи и хранения данных, подключены устройства контроля и диагностики, созданы модели работы оборудования, разработаны алгоритмы анализа данных и прогнозирования, заданы пороговые значения параметров и правила реагирования, разработаны отчеты и панели отображения данных.

Опытный образец будет автоматически оценивать характер изменения параметров оборудования и сравнивать их с историческими данными, соответствующими нормальным режимам работы. В общей сложности отслеживается порядка 225 параметров, поступающих с различных датчиков, которые размещены на данном и смежном с ним оборудовании. Система предиктивной аналитики должна обнаруживать нехарактерные изменения в параметрах, подавать сигналы о несоответствии нормативам и выдавать рекомендации персоналу станции по работе оборудования.

Сейчас специалисты готовят оборудование к вводу в опытно-промышленную эксплуатацию. Стоимость реализации проекта на гидроагрегате №9 Братской ГЭС составляет 26,6 млн руб.

«Новая система призвана исключить аварийные отказы, а также позволит управлять рисками и потерями производства за счет расширения горизонта планирования при принятии решений, – рассказал руководитель энергетического бизнеса En+ Group Михаил Хардиков. – Качественное и своевременное планирование ремонтных работ повысит готовность оборудования за счет сокращения времени ремонта. В будущем мы планируем распространение положительного опыта не только на оставшиеся гидроагрегаты Братской ГЭС, но и на другие ГЭС компании».

Пилотный проект является частью стратегии En+ Group по внедрению инструментов цифровизации на энергетических объектах, заложенной основателем компании Олегом Дерипаской. Как ранее рассказывал Михаил Хардиков, за последние 5 лет в проекты цифровизации En+ Group инвестировала около 280 млн руб. Стратегия предполагает внедрение риск-предиктивного подхода, включая онлайн-планирование техобслуживания и ремонта оборудования, систему мониторинга надежности, цифровые системы управления электростанциями, управление поставками оборудования и материально-технических ресурсов и т. д. Кроме того, Олег Дерипаска также был инициатором комплексной программы модернизации гидроэлектростанций «Новая энергия», предусматривающей замену основного и вспомогательного оборудования ГЭС: программа позволит повысить эффективность электростанций, даст возможность снизить расходы на проведение ремонтных работ, улучшит рабочие характеристики агрегатов и станций в целом.

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