Посол США в РФ на этой неделе уедет в Вашингтон и вернется в Москву "в ближайшие недели"

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посол США в России Джон Салливан на текущей неделе отправится в Вашингтон, где проведет консультации с представителями администрации президента Джо Байдена, а затем "в ближайшие недели" вернется обратно в Москву. Об этом сообщает в понедельник портал "Аксиос" со ссылкой на официального представителя Госдепартамента США.

"Посол Салливан вернется в США на этой неделе, чтобы встретиться со своей семьей и представителями новой администрации, с которыми у него не было возможности проконсультироваться с того момента, как он согласился продолжить оставаться на своем посту на неопределенный срок", - сказал порталу представитель американского внешнеполитического ведомства. "Он вернется в Москву в ближайшие недели", - добавил он.

В Госдепартаменте не ответили на просьбу ТАСС прокомментировать возможность отъезда Салливана в Вашингтон для консультаций.

Ранее "Аксиос" со ссылкой на источники сообщал о противоположных планах главы американской дипмиссии. Как утверждало издание, Салливан придерживается позиции, согласно которой российская сторона должна "заставить его" уехать, если хочет, чтобы он покинул Москву.

Как сообщил 16 апреля на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков на встрече с послом США в Москве Джоном Салливаном порекомендовал ему отправиться на консультации в Вашингтон. Лавров добавил, что посол РФ в США Анатолий Антонов продолжает свои консультации в Москве.