Трамп отметил, что утверждения о России и талибах оказались вымыслом
09:05 20.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Последние события подтвердили, что публикации в американских СМИ о приписываемой РФ готовности выплачивать боевикам в Афганистане вознаграждения за убийства американских военных были ложью. Об этом заявил в понедельник бывший президент США Дональд Трамп в эфире телеканала "Фокс ньюс".
"Это были пять с половиной лет расследований и вымыслов", - отметил он, говоря о периоде борьбы за пост президента и пребывания на нем. "Как раз вчера выяснилось, что все это про Россию, Россию, Россию было фальшивкой", - добавил Трамп, подчеркнув, что это подтверждается выводами разведки. "Все это дело с наградами. Теперь говорят, что все это ложь. Как и все остальное", - пояснил бывший американский лидер.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее признала, что указанные версии имеют низкую или среднюю степень достоверности, с точки зрения разведки США. В июне 2020 года "Нью-Йорк таймс" выступила с утверждением, что некое подразделение российской военной разведки побуждало боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане.
Трамп ранее отмечал, что американские спецслужбы признали недостоверными эти версии. Вместе с тем в 2020 году некоторые политические оппоненты республиканца, являвшегося в то время президентом США, обвинили его в предательстве интересов страны, поскольку он не принял незамедлительно мер против России в свете публикаций.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл ложью и "абсолютной уткой" упомянутые утверждения. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что соответствующие версии являются домыслами и фобиями разведывательного сообщества США.
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