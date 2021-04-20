Меркель заявила, что в личных разговорах с Путиным открыто критикует некоторые вещи
13:00 20.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в личных разговорах с президентом России Владимиром Путиным открыто высказывает критику в его адрес и касательно определенных вещей, с которыми не согласна.
"Что касается Владимира Путина, я скажу своими словами: если речь заходит о критике относительно него, то я не скрываю это, но говорю также в личных разговорах", - сказала канцлер во вторник, обращаясь по видеосвязи к участникам весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и отвечая на вопрос одного из участников, считает ли она Путина "убийцей".
Меркель подчеркнула, что "согласна не со всем, что происходит в России", указав, прежде всего, на проблему соблюдения прав человека.
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