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Иск о признании ФБК экстремистской организацией суд рассмотрит в закрытом режиме

13:20 20.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иск прокуратуры Москвы о признании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ НКО- иноагентом), Фонда защиты прав граждан (ФЗПГ, признан в РФ НКО-иноагентом) и некоммерческой организации "Штабы Навального" экстремистскими организациями будет рассмотрен в закрытом для СМИ режиме, так как он содержит материалы, помеченные грифом "секретно". Об этом ТАСС рассказала пресс- секретарь Мосгорсуда, куда поступило исковое заявление, Ульяна Солопова.

"Поступившим в суд материалам присвоен гриф "секретно". Рассмотрение дела будет проходить в закрытом режиме, согласно требованиям Конституционного суда РФ", - сказала она.

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