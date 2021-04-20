Иск о признании ФБК экстремистской организацией суд рассмотрит в закрытом режиме
13:20 20.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Иск прокуратуры Москвы о признании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ НКО- иноагентом), Фонда защиты прав граждан (ФЗПГ, признан в РФ НКО-иноагентом) и некоммерческой организации "Штабы Навального" экстремистскими организациями будет рассмотрен в закрытом для СМИ режиме, так как он содержит материалы, помеченные грифом "секретно". Об этом ТАСС рассказала пресс- секретарь Мосгорсуда, куда поступило исковое заявление, Ульяна Солопова.
"Поступившим в суд материалам присвоен гриф "секретно". Рассмотрение дела будет проходить в закрытом режиме, согласно требованиям Конституционного суда РФ", - сказала она.
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