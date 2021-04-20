Высокотехнологическим партнером «Бессмертного полка Онлайн» опять выступит Сбер

14:18

Сбер, в очередной раз ставший высокотехнологическим партнером акции «Бессмертный полк», усовершенствовал технологическую платформу за счет усиления клиентского опыта и безопасности. «Для Сбера важно выступать постоянным партнёром такого значимого народного проекта как "Бессмертный полк России", - отмечает старший вице-президент, директор Департамента маркетинга и коммуникаций Сбера Владислав Крейнин. - В прошлом году Сбер выступил технологическим партнёром онлайн-шествия, для нас это была большая ответственность. Мы рады, что с помощью современных технологий каждый житель России и русскоязычные люди за пределами страны смогли принять участие в любимой народной акции в онлайн-формате. В этом году мы реализовали много новых функций для наших пользователей — возможность легче добавлять и искать своих героев, пройти в шествии "Бессмертного полка онлайн" теперь можно всей семьёй. А ещё появилась возможность поделиться моментом прохождения своего героя в соцсетях или мессенджерах».

Участвовать в акции «Бессмертный полк онлайн» могут все пользователи, зарегистрировавшие профили своих героев в «Банке памяти» Сбербанка, на сайте «Бессмертного полка России» или в соцсетях — «ВКонтакте» и «Одноклассники». Граждане, которые заполняли анкеты в прошлом году, могут повторить в личном кабинете заявку об участии, после чего они получат уведомления от организаторов с уточнением, хотят ли подать заявку повторно.

Трансляцию мероприятия проведут на сайте «Бессмертного полка России», на федеральных каналах, в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», на портале Mail.ru, а также в онлайн-кинотеатре Okko.