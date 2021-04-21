Ухудшение ситуации с коронавирусом стало причиной отмены визитов премьера Японии в Индию и на Филиппины

07:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Японии решило отменить согласование визитов премьер-министра Ёсихидэ Суги в Индию и на Филиппины, которые планировалось осуществить в конце апреля - начале мая. Об этом сообщил в среду телеканал "Фудзи-ТВ".



По его сведениям, причиной изменения планов стало ухудшение ситуации с коронавирусом в Японии, а также Индии. В связи с этим было решено, что Суга не будет совершать зарубежные поездки и сосредоточится на координации действий по борьбе с распространением инфекции.



В середине апреля японский премьер посетил США и стал первым иностранным лидером, который провел очные переговоры с американским президентом Джо Байденом.



США и Япония, в частности, намерены усилить сотрудничество в рамках Четырехстороннего диалога по безопасности, куда также входят Австралия и Индия. В марте лидеры этих стран провели первый четырехсторонний саммит по видеосвязи. В настоящее время ВМС Австралии, Индии, США и Японии проводят совместные учения в Бенгальском заливе, в которых участвуют также французские военные корабли.



