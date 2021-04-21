0
0
53
НОВОСТИ

Российские военные отработают навыки создания "свободных от дронов" территорий

10:00 21.04.2021 Источник: Известия

В нынешнем году войска радиоэлектронной борьбы проведут несколько учений. На них будут отработаны навыки создания специальных зон, полностью недоступных для крылатых ракет, высокоточного оружия и беспилотников противника. А уже в следующем году такие маневры повторят в масштабе страны.

Создать практически непроницаемую защиту можно будет не только над армейскими объектами, но и над социальными и промышленными.

По словам военного историка Дмитрия Болтенкова, комплексы РЭБ бьют сразу по нескольким системам крылатых ракет. Помехи спутниковой навигации заставляют их «потеряться» в пространстве и резко снижают точность. Если подавить сигнал радиовысотомера, то боеприпас не сможет выполнить свою боевую задачу как положено.

По словам эксперта, дроны еще более уязвимы для глушения спутниковых навигационных систем, чем ракеты. Помехами можно «задавить» их каналы управления с наземными станциями. Тогда они не смогут передавать информацию и наводить высокоточное оружие.

Накануне начальник войск РЭБ Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Юрий Ласточкин заявил, что на Юго-Западном стратегическом направлении в этом году проведены специальные учения. В них на 15 полигонах приняли участие более 20 подразделений РЭБ. Отрабатывалась их одновременная работа в интересах Западного и Южного военных округов, а также Черноморского флота.  Известия

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

Новости

10:20 21.04.2021
Роскосмос может передать ответственность за российский сегмент МКС партнерам - Рогозин
0
0
10:12 21.04.2021
Детям и пенсионерам в России нужны бесплатные лекарства, уверен доктор Александр Румянцев
0
24
10:05 21.04.2021
Задержанным на сегодняшней протестной акции в поддержку Навального готовы помогать более 100 адвокатов
0
43
09:32 21.04.2021
Продажа беспилотников Украине не направлена против России - Чавушоглу
0
126
09:20 21.04.2021
В ежегодном Индексе свободы прессы Россия опустилась на 150 место из 180
0
130
09:05 21.04.2021
В России предложили ввести лимит на потребление электричества
0
184
09:00 21.04.2021
Путин выступит с традиционным посланием Федеральному собранию
0
149
08:30 21.04.2021
Обвинительный вердикт по делу о смерти Флойда Байден назвал справедливым и важным
0
167
08:20 21.04.2021
Слишком яркая Луна помешает наблюдать метеорный поток Лириды - Московский планетарий
0
176
07:50 21.04.2021
В июне будет принято решение по поводу допуска зрителей во время Олимпиады в Токио
0
211

Возврат к списку