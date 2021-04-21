Мы должны выстроить наше здравоохранение на новой технологической базе - Путин
12:25 21.04.2021 Источник: НГ-Online
"В ближайшие 3 года дополнительно направим 5 тысяч "скорых" в села, поселки городского типа, малые города. Во многих ведущих странах здравоохранение не смогло так же эффективно отразить вызовы эпидемии. Но мировое здравоохранение стоит на пороге настоящей революции, мы не можем ее пропустить. Наша задача - поставить новые технологии на службу гражданам нашей страны. Мы должны выстроить наше здравоохранение на новой технологической базе. При этом не должно быть очередей при записи и т.д. Деньги выделены, все нужно делать эффективно и быстро".
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